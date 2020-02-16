Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера
Основанный выходцем из России Николаем Сторонским финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению финансирования. По его итогам оценка компании увеличилась до $6 млрд, передает британское издание The Telegraph. Официально о результатах, по его данным, будет объявлено на следующей неделе.
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, доля Сторонского в Revolut составляет 30%. На основании этого журнал оценил состояние бизнесмена в $1,65 млрд.
Последняя оценка Revolut датирована апрелем 2018 г. — тогда компания после очередного раунда привлечения финансирования стоила $1,7 млрд. Состояние Сторонского в вышедшем в апреле 2019 г. рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes оценивал в $500 млн.
Сторонский — выходец из России. Revolut он запустил в 2015 г., в том же году стартап безуспешно пытался начать работу на российском рынке. Сейчас он работает только в Европе и Австралии. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. В сентябре прошлого года Reuters сообщал, что Revolut в ближайшее время заработает еще в семи странах, в том числе в России, США, Бразилии и Японии.