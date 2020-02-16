Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Сторонский — выходец из России. Revolut он запустил в 2015 г., в том же году стартап безуспешно пытался начать работу на российском рынке. Сейчас он работает только в Европе и Австралии. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. В сентябре прошлого года Reuters сообщал, что Revolut в ближайшее время заработает еще в семи странах, в том числе в России, США, Бразилии и Японии.