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Финтех-стартап Revolut анонсировал начало работы в России до конца года

Британский финтех-стартап Revolut в рамках своего соглашения с Visa начнет работу в России к концу этого года, сообщает Reuters со ссылкой на две эти компании. Помимо России Revolut заработает еще в семи странах, в том числе в США, Бразилии и Японии.

В следующем году стартап планирует выйти на рынки Латинской Америки и Азии, рассказал Reuters основатель Revolut Николай Сторонский. «Сейчас у нас работает 1500 человек, к лету следующего года мы планируем, что количество сотрудников достигнет 5000», – отметил он.

По словам Сторонского, в следующем году, выйдя на новые рынки, Revolut удвоит или утроит количество своих клиентов. Сейчас их число, по собственным данным стартапа, составляет 8 млн человек. Сторонский отметил, что каждый из них держит на счете около 1000 евро.

В настоящее время Revolut работает только в Европе и Австралии.

Сторонский – выходец из России. Revolut он запустил в 2015 г., в том же году стартап безуспешно пытался начать работу на российском рынке. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. В апреле 2018 г. Revolut получил оценку в $1,7 млрд и привлек $250 млн от венчурного фонда DST Global миллиардера Юрия Мильнера.

В прошлом году Revolut объявлял, что начнет работу в том же году.