Безос направит $10 млрд на проекты по борьбе с изменением климата

⁣⁣⁣»Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — написал Безос. Он рассказал, что гранты будут направлены на финансирование поиска «новых способов борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету». Гранты планируется выдавать ученым, активистам, неправительственным организациям. По словам Безоса, он готов поддержать «любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы».