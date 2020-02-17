Безос направит $10 млрд на проекты по борьбе с изменением климата
Главный исполнительный директор и основатель Amazon Джефф Безос объявил о создании собственного экологического фонда Bezos Earth Fund. Он намерен вложить в него $10 млрд, чтобы финансировать проекты по борьбе с изменением климата. Свое начинание Безос анонсировал на собственной странице в Instagram.
»Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — написал Безос. Он рассказал, что гранты будут направлены на финансирование поиска «новых способов борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету». Гранты планируется выдавать ученым, активистам, неправительственным организациям. По словам Безоса, он готов поддержать «любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы».
По данным Forbes, бизнесмен является самым богатым человеком в мире. Его состояние на 17 февраля оценивается в $129,9 млрд. Как пишет The New York Times, до объявления о создании фонда крупнейшем благотворительным пожертвованием Безоса были $2 млрд, которые он и его жена Маккензи (позже они развелись) в сентябре 2018 г. направили на помощь бездомным и строительство детских садов системы Монтессори.
В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе другой американский миллиардер Джордж Сорос объявил о выделении $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата. 89-летний бизнесмен назвал эти две проблемы вызовами, угрожающими выживанию цивилизации. Open Society University Network (OSUN) позволит проводить исследования о климатических изменения.