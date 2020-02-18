«Роснефть» назвала произволом санкции США в отношении своей «дочки»

18 февраля минфин США внес в санкционный список по Венесуэле Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Ограничения предполагают заморозку любых активов компании и ее председателя совета директоров Касимиро на территории США. Решение о применении санкций в связи с продажей нефти из Венесуэлы одобрил американский президент Дональд Трамп, сказал Reuters представитель американской администрации. Собеседник издания добавил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали эти санкции на встрече во время Мюнхенской конференции по безопасности.