«Роснефть» назвала произволом санкции США в отношении своей «дочки»
Санкции США против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading являются произволом, так как «никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделения никогда не занимались», сообщил в эфире радио «Коммерсант.ФМ» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
По его словам, госкорпорация «даже» не нарушала санкционные режимы, что неоднократно утверждал американский регулятор. «И за этим решением не стоят никакие доказательства. Это абсолютный произвол», – сказал пресс-секретарь. Он уточнил, что, для того чтобы говорить о конкретных действиях, «компании необходимо изучить документы о санкциях».
18 февраля минфин США внес в санкционный список по Венесуэле Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Ограничения предполагают заморозку любых активов компании и ее председателя совета директоров Касимиро на территории США. Решение о применении санкций в связи с продажей нефти из Венесуэлы одобрил американский президент Дональд Трамп, сказал Reuters представитель американской администрации. Собеседник издания добавил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали эти санкции на встрече во время Мюнхенской конференции по безопасности.