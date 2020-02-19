«Победа» отчиталась о рекордной годовой прибыли
Лоукостер «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») в 2019 г. получил 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба авиакомпании. У «Победы» нет дочерних компаний, поэтому отчетность по РСБУ адекватно отражает финансовую деятельность компании.
«Победа» начала полеты в декабре 2014 г., все полные годы деятельности – с 2015 по 2019 г. – она прибыльна. До этого рекордная прибыль в 3 млрд руб. у лоукостера была в 2016 г. Тот год был успешным для многих российских авиакомпаний, так как из-за банкротства «Трансаэро» в конце 2015 г. предложение впервые за долгое время не превышало спрос. В 2016 г. рекордную прибыль также показали «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, это четвертый результат среди российских авиакомпаний. В январе лоукостер вышел на третье место, обслужив 928 000 пассажиров. К концу 2023 г. «Победа» намерена увеличить пассажиропоток до 25–30 млн человек, указано в годовом отчете «Аэрофлота».