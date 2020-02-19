«Победа» отчиталась о рекордной годовой прибыли

«Победа» начала полеты в декабре 2014 г., все полные годы деятельности – с 2015 по 2019 г. – она прибыльна. До этого рекордная прибыль в 3 млрд руб. у лоукостера была в 2016 г. Тот год был успешным для многих российских авиакомпаний, так как из-за банкротства «Трансаэро» в конце 2015 г. предложение впервые за долгое время не превышало спрос. В 2016 г. рекордную прибыль также показали «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».