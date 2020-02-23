Эксперты назвали самые выгодные для авиакомпаний маршруты

Большинство самых выгодных маршрутов начинаются или заканчиваются в Лондоне, показало исследование. Это объясняется тем, что город является важным экономическим центром и большим европейским транспортным узлом. Самым прибыльным маршрутом стал перелет из Лондона в Нью-Йорк, на нем British Airways за указанный период заработала более $1 млрд. За каждый час полета по этому маршруту авиакомпания получала примерно $27 000.