Эксперты назвали самые выгодные для авиакомпаний маршруты
Компания OAG, собирающая данные о воздушных перевозках, составила рейтинг маршрутов, которые приносят наибольшую прибыль авиакомпаниям. Для его составления учитывалась информация за период с апреля 2018 г. по март 2019 г. Рейтинг приводит издание Business Insider.
Большинство самых выгодных маршрутов начинаются или заканчиваются в Лондоне, показало исследование. Это объясняется тем, что город является важным экономическим центром и большим европейским транспортным узлом. Самым прибыльным маршрутом стал перелет из Лондона в Нью-Йорк, на нем British Airways за указанный период заработала более $1 млрд. За каждый час полета по этому маршруту авиакомпания получала примерно $27 000.
Десятка самых выгодных авиамаршрутов по версии OAG выглядит так:
1. Лондон – Нью-Йорк, British Airways ($1159 млн – $27 000/ч)
2. Мельбурн – Сидней, Qantas ($861 млн – $24 000/ч)
3. Дубай – Лондон, Emirates ($796 млн – $25 000/ч)
4. Сингапур – Лондон, Singapore Airlines ($736 млн – $19 000/ч)
5. Нью-Йорк – Сан-Франциско, United Airlines ($689 млн – $13 000/ч)
6. Нью-Йорк – Лос-Анджелес, American Airlines ($662 млн – $13 000/ч)
7. Доха – Лондон, Qatar Airways ($639 млн – $20 000/ч)
8. Гонконг – Лондон, Cathay Pacific ($605 млн – $14 000/ч)
9. Сингапур – Сидней, Singapore Airlines ($550 млн – $21 000/ч)
10. Торонто – Ванкувер, Air Canada ($541 млн – $12 000/ч)