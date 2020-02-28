Состояние пяти богатейших россиян за день сократилось на $3,2 млрд

Состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (№4 в списке Forbes) за день сократилось на $695 млн, сейчас стоимость его активов Forbes оценивает в $19,6 млрд (падение акций – 5,87%), бенефициар «Лукойла» Вагит Алекперов (№ 3 в списке Forbes) потерял $886 млн, его состояние уменьшилось до $22,9 млрд (падение акций – 5,01%). Владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин (№ 2 в списке Forbes) потерял $476 млн, и теперь его состояние оценивается в $21,2 млрд (падение акций – 4,92%), состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина (№ 6 в списке Forbes) за день уменьшилось на $816 млн до $25,8 млрд (падение акций – на 4,65 % на 19.30 мск), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (№ 1 в списке Forbes) потерял $370 млн – его состояние сократилось до $22,5 млрд (падение акций – 3,37%).