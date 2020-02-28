Состояние пяти богатейших россиян за день сократилось на $3,2 млрд
Резкое падение котировок акций российских компаний, вызванное распространением коронавируса, сократило состояние пяти богатейших россиян на $3,2 млрд за день, пишет Forbes.
Состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (№4 в списке Forbes) за день сократилось на $695 млн, сейчас стоимость его активов Forbes оценивает в $19,6 млрд (падение акций – 5,87%), бенефициар «Лукойла» Вагит Алекперов (№ 3 в списке Forbes) потерял $886 млн, его состояние уменьшилось до $22,9 млрд (падение акций – 5,01%). Владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин (№ 2 в списке Forbes) потерял $476 млн, и теперь его состояние оценивается в $21,2 млрд (падение акций – 4,92%), состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина (№ 6 в списке Forbes) за день уменьшилось на $816 млн до $25,8 млрд (падение акций – на 4,65 % на 19.30 мск), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (№ 1 в списке Forbes) потерял $370 млн – его состояние сократилось до $22,5 млрд (падение акций – 3,37%).
Вспышка коронавируса (Covid-19) нового типа началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г. По последним данным, количество заболевших в материковом Китае превысило 78 800 человек, число погибших от осложнений при заболевании – 2780 человек. В Гонконге было зафиксировано 94 случая заболевания, два из которых завершились летальным исходом.