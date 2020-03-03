Forbes узнал о создании Богуславским инвестфонда с объемом до $650 млн
Основатель международной инвестиционной компании RTP Global, миллиардер Леонид Богуславский планирует создать новый инвестиционный фонд с объемом $650 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого Богуславского, представителей и основателя компании.
По словам знакомого Богуславского, объем фонда составит до $650 млн. Средства для него планируется привлечь в США ($250 млн), Европе ($200 млн) и Азии ($200 млн). Фонд предполагается зарегистрировать в Лондоне. Богуславский уже начал поиски управляющего для нового фонда. Планы по запуску фонда изданию подтвердили в RTP Global. и ее основатель. По словам самого Богуславского, он не может пока сказать, когда будет создан фонд. По оценке его знакомого, с котором побеседовал журнал, новый фонд может стать крупнейшим под управлением RTP Global.
RTP Global (до 2018 г. ru-Net) специализируется на инвестициях в технологические компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, фудтехе, электронной коммерции, транспорте и финтехе. Богуславский был одним из первых инвесторов «Яндекса», «Озона» и других крупных IT-компаний. RTP Ventures — дочерний RTP Global венчурный фонд.
RTP Global в 2018 г. создала фонд на $200 млн для инвестирования в проекты на ранней и средней стадиях развития в Индии. В 2012 г. RTP Ventures также создала инвестфонд, по данным Crunchbase. Осенью 2019 г. облачная платформа фонда DataDog вышла на IPO, доля фонда в ней оценивается сейчас в $990 млн при инвестициях в $11 млн. В феврале 2020 г. Богуславский сообщил о продаже акций международного сервиса доставки еды Delivery Hero. По оценке Forbes, на инвестициях в Delivery Hero Богуславский заработал $260 млн.