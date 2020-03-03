Forbes узнал о создании Богуславским инвестфонда с объемом до $650 млн

По словам знакомого Богуславского, объем фонда составит до $650 млн. Средства для него планируется привлечь в США ($250 млн), Европе ($200 млн) и Азии ($200 млн). Фонд предполагается зарегистрировать в Лондоне. Богуславский уже начал поиски управляющего для нового фонда. Планы по запуску фонда изданию подтвердили в RTP Global. и ее основатель. По словам самого Богуславского, он не может пока сказать, когда будет создан фонд. По оценке его знакомого, с котором побеседовал журнал, новый фонд может стать крупнейшим под управлением RTP Global.