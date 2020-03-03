Thermo Fisher купит производителя тестов на коронавирус за $11,5 млрд
Американский производитель лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific Inc. купит нидерландскую компанию Qiagen NV, выпускающую медицинские тесты, в том числе для диагностики рака и коронавируса. Сумма сделки с учетом долга Qiagen в размере $1,4 млрд составит порядка $11,5 млрд, говорится в пресс-релизе нидерландской компании. За каждую акцию Qiagen американская компания согласилась заплатить 39 евро, что на 23% выше стоимости бумаг Qiagen на закрытие рынка 2 марта, отмечается в сообщении.
Thermo Fisher профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств. В американской компании уверены, что смогут увеличить прибыль Qiagen в расчете на акцию сразу после закрытия сделки, которое должно произойти в первой половине 2021 г., а также сэкономить на расходах в результате приобретения нидерландской компании до $200 млн в течение трех лет.
Покупка Qiagen станет одной из крупнейших для Thermo Fisher после того, как компания потратила $13,6 млрд на развитие ДНК-тестирования в Life Technologies Corp. в 2014 г., отмечает Bloomberg. По данным издания, тесты на коронавирус, которые выпускает Qiagen, сейчас используются в четырех больницах КНР и в одной больнице во Франции, с их помощью заболевание можно диагностировать примерно в течение часа.
Акции Qiagen выросли в цене на 20,5% на торгах во Франкфурте 3 марта. Всего за последний год их стоимость выросла на 10,4%.