Thermo Fisher купит производителя тестов на коронавирус за $11,5 млрд

Покупка Qiagen станет одной из крупнейших для Thermo Fisher после того, как компания потратила $13,6 млрд на развитие ДНК-тестирования в Life Technologies Corp. в 2014 г., отмечает Bloomberg. По данным издания, тесты на коронавирус, которые выпускает Qiagen, сейчас используются в четырех больницах КНР и в одной больнице во Франции, с их помощью заболевание можно диагностировать примерно в течение часа.