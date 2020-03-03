Власти Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

С 22 января в Латвии сайты и приложения, которые предоставляют услуги в сфере автотранспорта, обязаны регистрироваться в дирекции. Решение о блокировке принято из-за того, что ни сайт, ни приложение «Яндекс.Такси» не были зарегистрированы, но сервис продолжал работать, говорится в сообщении дирекции.