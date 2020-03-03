Власти Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
С 22 января в Латвии сайты и приложения, которые предоставляют услуги в сфере автотранспорта, обязаны регистрироваться в дирекции. Решение о блокировке принято из-за того, что ни сайт, ни приложение «Яндекс.Такси» не были зарегистрированы, но сервис продолжал работать, говорится в сообщении дирекции.
Представитель «Яндекс.Такси» сообщил, что сервис работает в штатном режиме и находится в процессе регистрации приложения. «Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», – говорится в сообщении сервиса.
«Яндекс.Такси» заработал в Риге в марте 2018 г. Латвия стала первой страной в Евросоюзе, где заработало приложение «Яндекса».