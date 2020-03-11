Туроператорам предложили оценить убытки от невозвратных авиатарифов
Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российскому союзу туриндустрии (РСТ) и ассоциации «Турпомощь» предложено до 12 марта предоставить информацию о размере понесенных убытков из-за коронавируса. В письмах от Минэкономики говорится о потерях по невозвратным тарифам на авиаперевозки, которые компании понесли из-за отмены туров по эпидемическим причинам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адресатов писем и само письмо.
«Туроператоры могут самостоятельно направить сведения в Минэкономики или действовать через ассоциацию», — сообщила газете исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она добавила, что письмо уже разослано компаниям. По оценке источника газеты на туррынке, сумма потерь туроператоров может составить от 500 млн руб. до 1 млрд руб.
Отмены туров начались в конце января. Тогда Ростуризм ввел мораторий на продажу туров в Китай, с которого началась эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и объявил необходимости полного возврата средств за них. В феврале в список запретных по эпидпоказаниям стран добавились Южная Корея, Иран и Италия. АТОР обратилась в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании вернуть средства, заплаченные за авиаперевозки. Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считает, что вопросы возврата должны решаться через суд.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта обязал вернувшихся из Испании, Франции и Германии обеспечить самоизоляцию на две недели. По словам представителя РСТ Ирины Тюриной, туристы отказываются от поездок в эти страны. С 12 марта обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну иностранцев ввел Израиль. Стоимость отмененных туров в Израиль, Испанию, Германию и Францию туроператоры возвращают за вычетом фактически понесенных расходов.