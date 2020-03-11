Туроператорам предложили оценить убытки от невозвратных авиатарифов

Отмены туров начались в конце января. Тогда Ростуризм ввел мораторий на продажу туров в Китай, с которого началась эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и объявил необходимости полного возврата средств за них. В феврале в список запретных по эпидпоказаниям стран добавились Южная Корея, Иран и Италия. АТОР обратилась в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании вернуть средства, заплаченные за авиаперевозки. Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считает, что вопросы возврата должны решаться через суд.