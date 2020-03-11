S7 на время отменила все рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию

S7 отменяет все собственные регулярные рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию, а также из этих стран в Россию. Для возвращения клиентов, которые находятся в этих странах и у которых был обратный билет, будут организованы чартерные рейсы. Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть билеты по полной стоимости или обменять на другие направления, а также на более поздние даты.