S7 на время отменила все рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию
S7 Airlines сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Европу по требованию российских властей. Ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией из-за распространения коронавируса в этих странах. С 13 марта остаются только рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж, однако они могут выполняться только из терминала F московского аэропорта «Шереметьево».
S7 отменяет все собственные регулярные рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию, а также из этих стран в Россию. Для возвращения клиентов, которые находятся в этих странах и у которых был обратный билет, будут организованы чартерные рейсы. Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть билеты по полной стоимости или обменять на другие направления, а также на более поздние даты.
Независимо от направления и тарифа все авиабилеты, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть, сообщила авиакомпания. Причем вернуть можно будет билеты с любой датой полета.