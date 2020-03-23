Член МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Президент МОК Томас Бах накануне сообщил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 г. в Токио будет принято через четыре недели. В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны, заявил, что окончательное решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр будет принимать МОК, но вопрос об их отмене не стоит.