Член МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Олимпийские игры в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд американской газете USA Today. «На основании имеющейся у МОК информации, решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется», – сказал Паунд.
Президент МОК Томас Бах накануне сообщил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 г. в Токио будет принято через четыре недели. В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны, заявил, что окончательное решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр будет принимать МОК, но вопрос об их отмене не стоит.
От участия в летних Играх 2020 г. в Токио уже отказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады. На сайте олимпийской сборной Канады это решение объясняется рисками, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и австралийский олимпийский комитет. С просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г.
В Японии к 23 марта подтвержден 1101 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, и 41 смерть от него. Всего в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, выявлено более 367 000 случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 16 000 с летальным исходом.