Ювелирная сеть «585 золотой» закрыла часть магазинов

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин отметил, что стоимость сырья для ювелирных изделий исчисляется в валюте. По его словам, из-за обвала рубля в марте драгоценные камни и металлы поднялись в цене на 35%. При этом украшения – это не предмет первой необходимости, на фоне распространения коронавируса интерес к ним упал, добавил он. Продажи ювелирных сетей в России в марте сократились на 70–90%, уточнил Уткин. Он считает, что финансовые проблемы испытывают все участники рынка.