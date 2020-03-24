Ювелирная сеть «585 золотой» закрыла часть магазинов
Ювелирная сеть «585 золотой» объявила о закрытии магазинов по всей стране, пишет «Коммерсантъ». На сайте компании говорится, что сеть уже закрыла 45 точек в регионах, работа еще четырех магазинов будет прекращена в ближайшее время.
По словам источника издания в ювелирной отрасли, сеть также остановила закупку украшений. «585 золотой» не заключает новых контрактов по аренде площадей, компания отказалась от проектов, которые были на этапе стройки, добавил один из консультантов на рынке торговой недвижимости. В «585 золотой» не стали комментировать данную информацию.
«585 золотой» работает на рынке с 2002 г. В сеть входит около 900 магазинов в России и странах СНГ. По данным «Infoline-аналитики», эта сеть является крупнейшим продавцом ювелирных изделий в России с выручкой почти 21 млрд руб. без НДС по итогам 2019 г.
Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин отметил, что стоимость сырья для ювелирных изделий исчисляется в валюте. По его словам, из-за обвала рубля в марте драгоценные камни и металлы поднялись в цене на 35%. При этом украшения – это не предмет первой необходимости, на фоне распространения коронавируса интерес к ним упал, добавил он. Продажи ювелирных сетей в России в марте сократились на 70–90%, уточнил Уткин. Он считает, что финансовые проблемы испытывают все участники рынка.