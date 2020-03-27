Сеть «36,6» начала закрывать аптеки в торговых центрах Москвы

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, аптечная сеть «36,6» исторически делала ставку на открытие точек в торговых центрах. У ее конкурентов небольшая доля аптек в центрах, поэтому падение трафика для них не критично. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов объяснил закрытия аптек развитием дистанционной торговли. При этом аптечным сетям будет непросто убедить арендодателей в резком падении продаж, отметил собеседник газеты. Он напомнил, что в преддверии выходной недели в аптеках снова вырастет спрос на лекарства, которые будут приобретаться на запас или для выезда на дачи.