Сеть «36,6» начала закрывать аптеки в торговых центрах Москвы
Сеть «36,6» может закрыть часть своих московских аптек, расположенных в торговых центрах. Это связано с падением посещаемости центров и высокими ставками на аренду. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников аптечного рынка.
В сети «36,6» газете рассказали, что уже закрыли около десяти торговых точек. Как объяснили в компании, такие решения приняты в отношении тех аптек, которые были расположены в торговых центрах с ставками аренды, фиксированными в валюте. В частности, это «Океания», «Хорошо», «Европейский». По словам представителя компании, снизить ставку арендодатели отказались. По данным источников газеты, у сети — 1,4 тысячи торговых точек под брендом «36,6» и «Горздрав», в торговых центрах расположено около трети аптек, то есть более 300.
Источник «Коммерсантъ» в отрасли рассказал, что выручка расположенных в торговых центрах аптек за последнюю неделю упали примерно на 50%. В числе крупных игроков рынка, которые несут потери, собеседник газеты назвал кроме «36,6» сети компаний «Ригла» и «Эркафарм». В «Ригле» (2,8 тыс. точек под брендами «Ригла» и «Будь здоров!») сообщили, что закрывать аптеки не планируют. По словам гендиректора компании Александра Филиппова, пока магазины работают, аптеки в их прикассовых зонах будут открыты. В «Эркафарме» (1,2 тыс. точек по брендом «Доктор Столетов» и другие) на запрос не ответили.
По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, аптечная сеть «36,6» исторически делала ставку на открытие точек в торговых центрах. У ее конкурентов небольшая доля аптек в центрах, поэтому падение трафика для них не критично. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов объяснил закрытия аптек развитием дистанционной торговли. При этом аптечным сетям будет непросто убедить арендодателей в резком падении продаж, отметил собеседник газеты. Он напомнил, что в преддверии выходной недели в аптеках снова вырастет спрос на лекарства, которые будут приобретаться на запас или для выезда на дачи.