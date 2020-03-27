«Норникель» покидают два вице-президента

Бугров, Батехин и Зелькова работают в структурах Потанина уже несколько десятилетий. Андрей Бугров стал замгендиретора «Интерроса» в 2002 г., Сергей Батехин занял аналогичную должность в 2005 г. Лариса Зелькова начала работать с Владимиром Потаниным в 1996 г. в качестве его пресс-секретаря. Он тогда занимал должность первого заместителя председателя правительства России. В 1999‒2014 гг. она также возглавляла благотворительный фонд Потанина.