«Норникель» покидают два вице-президента
Крупнейший в мире производитель палладия «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) объявил о кадровых перестановка. Старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова покидают компанию. Сергей Батехин переходит в холдинговую компанию «Интеррос» для развития цифровых проектов, Лариса Зелькова сосредоточится на проектах в области благотворительности, говорится в сообщении компании.
Собеседник «Ведомостей», близкий к «Норникелю», пояснил, что Батехин займется проектами, связанными с цифровизацией. Потанин неоднократно заявлял, что как частный инвестор занимается цифровыми проектами, не связанными с «Норникелем». Зелькова, по информации собеседника, сосредоточится на благотворительности, так как Потанин уделяет ей все больше внимания и в ближайшее время будут реализованы новые проекты.
Ранее появлялась информация о том, что компанию также покинет Андрей Бугров. Он останется в компании и сохранит должность, но часть его полномочий перейдет к Башкирову. От дополнительных комментариев в «Норникеле» отказались.
Бугров, Батехин и Зелькова работают в структурах Потанина уже несколько десятилетий. Андрей Бугров стал замгендиретора «Интерроса» в 2002 г., Сергей Батехин занял аналогичную должность в 2005 г. Лариса Зелькова начала работать с Владимиром Потаниным в 1996 г. в качестве его пресс-секретаря. Он тогда занимал должность первого заместителя председателя правительства России. В 1999‒2014 гг. она также возглавляла благотворительный фонд Потанина.
В руководстве «Норникеля» произошли и другие изменения. Председатель правления компании «Интеррос» и член совета директоров «Норникеля» Алексей Башкиров назначен старшим вице-президентом «Норникеля». Он будет отвечать за сбыт и маркетинг «Норникеля», связи с инвесторами и общественностью. Ему также будут подчиняться департамент инновационного развития и департамент слияний и поглощений «Норникеля».
«Норникель» также расширил сферы ответственности двух действующих вице-президентов. Сергей Дубовицкий, отвечавший за блок стратегии и управления стратегическими проектами, будет дополнительно курировать логистику и материально-техническое обеспечение компании. Елена Савицкая, руководившая аппаратом «Норникеля», также будет отвечать за социальную и корпоративную политику компании, HR и корпоративную медицину «Норникеля».
Представитель «Интерроса» от комментариев отказался. Собеседник «Ведомостей», близкий к компании, сказал, что начался процесс возрождения «Интерроса» как инвестиционной компании. «Сергей Батехин, как гендиректор, этим и займется. Пристальное внимание будет уделено цифровизации, в том числе тем проектам, в которых Владимир Потанин лично участвует как инвестор», — добавил он.