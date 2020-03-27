У сотрудника «Северстали» обнаружили коронавирус
В «Северстали» зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении компании. Диагноз подтвержден у сотрудника в Череповце. Его имя не раскрывается.
Заболевший сотрудник приехал в Череповец из Москвы в командировку. Сейчас он изолирован, как и контактировавшие с ним. «Северсталь» отмечает, что этот сотрудник не контактировал с производственным персоналом.
По данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – 546. Кроме Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели.