Правительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей из резервного фонда

По словам гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жуньяка, авиация сейчас столкнулась с самым тяжелым кризисом за всю историю. Он предварительно оценил потери авиаотрасли во всем мире в $252 млрд, или в 44% от выручки за 2019 г.