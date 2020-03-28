Правительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей из резервного фонда
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Росавиация получит 1,5 млрд руб. из резервного фонда. Документ опубликован на сайте правительства. Эти деньги пойдут на возмещение затрат, понесенных при возвращении россиян на родину из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Из-за коронавируса российские авиакомпании практически приостановили полеты за границу — остались только рейсы для вывоза иностранцев на родину и возвращения россиян из-за рубежа. Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостановил и полеты по России.
Тяжелая ситуация в авиаотрасли складывается и в других странах. Несколько зарубежных авиакомпаний уже полностью приостановили полеты из-за коронавируса, крупнейшие из них – Emirates и Etihad.
По словам гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жуньяка, авиация сейчас столкнулась с самым тяжелым кризисом за всю историю. Он предварительно оценил потери авиаотрасли во всем мире в $252 млрд, или в 44% от выручки за 2019 г.