«Коммерсантъ»: у продуктового ритейла вырос спрос на самоинкассацию
У продуктовых торговых сетей вырос спрос на самоинкассацию. Она позволяет вносить выручку на счет без приезда инкассаторов, через специальные устройства и терминалы. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» источник на финансовом рынке. Рост спроса подтвердили и в нескольких банках.
По словам собеседника газеты, продуктовые ритейлеры с конца марта начали обращаться в банки с запросами на услуги самоинкассации. По его мнению, розница опасается сбоев с приездом инкассаторских машин и проблем с зачислением выручки на счет в условиях ограничений и запретов, обусловленных борьбой с коронавирусной инфекцией. В Московском кредитном банке рассказали, что в конце марта сети начали активно заключать договоры на самоинкассацию с использованием резервных устройств.
В Сбербанке, ВТБ и «Промсвязьбанке» роста спроса на самоинкассацию в марте не заметили. При этом в ВТБ отметили, что популярность использования автоматических депозитных машин для инкассации на российском рынке растет, а в «Промсвязьбанке» — что потребность в самоинкассации была всегда. В Газпромбанке рассказали о просьбах клиентов ускорить переход на автоматы для наличных.
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и Auchan газете заявили, что за подобной услугой в банки не обращались. По словам представителя Auchan, в магазинах сети используются автоматические депозитные машины. Такие же машины работают во «Вкусвилле», сообщил представитель сети. В «Азбуке вкуса» рассказали, что у сети для самоинкассации есть три банкомата с функцией cash-in в точках продаж. Они обслуживаются Московским кредитным банком и Альфа-банком, сеть таких устройств планируется увеличить, но не сейчас.
По оценке экспертов, опрошенных газетой, спрос на решения, увеличивающие автономность торговли в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет расти. Но переход на самоинкассацию потребует дополнительных расходов со стороны ритейлеров. Кроме того, внесение наличных через различные устройства потребуют слишком много времени и усилий при большой дневной выручке.