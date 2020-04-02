«Коммерсантъ»: у продуктового ритейла вырос спрос на самоинкассацию

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и Auchan газете заявили, что за подобной услугой в банки не обращались. По словам представителя Auchan, в магазинах сети используются автоматические депозитные машины. Такие же машины работают во «Вкусвилле», сообщил представитель сети. В «Азбуке вкуса» рассказали, что у сети для самоинкассации есть три банкомата с функцией cash-in в точках продаж. Они обслуживаются Московским кредитным банком и Альфа-банком, сеть таких устройств планируется увеличить, но не сейчас.