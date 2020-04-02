АФК «Система» инвестировала 1 млрд рублей в борьбу с коронавирусом
АФК «Система» вложила около 1,5 миллиарда рублей в противодействие распространению коронавирусной инфекции нового типа в России.
Как рассказал председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков, среди направлений инвестиций «Системы» — разработка тест-систем для выявления инфекции, перепрофилирование клиник для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших, а производств – для выпуска средств защиты. Он добавил, что «Система» способствует смягчению социально-экономических последствий чрезвычайных мер против коронавируса — за счет развития дистанционных каналов обслуживания и предоставления бесплатных онлайн-сервисов. «Очевидно, что наши вложения в общее дело возрастут по мере запуска новых инициатив», — сказал Евтушенков.
Лаборатория «Система-Биотех» разрабатывает тест-системы для выявления коронавируса. С 1 апреля начала прием пациентов с подозрением на коронавирус инфекционная клиника на базе флагманского стационара «Медси» на Пятницком шоссе. Она может работать в полностью автономной режиме. В клинике — 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, и на первом этапе 100 койко-мест. При необходимости ее можно расширить.
Вологодский текстильный комбинат начал производство натуральной ткани для многоразовых медицинских масок. В швейные цеха уже отправили первые 6,4 тыс. погонных метров ткани для изготовления 100 тыс. масок для нужд региона. Комбинат обладает запасом тканей для производства свыше 800 тыс. масок. Он готовится увеличить выпуск ткани в 5 раз – до 120 тыс. погонных метров ежемесячно (эквивалент 2 млн. масок). Планируется организовать экспериментальное производство ткани для изготовления противочумных костюмов на базе собственного швейного цеха.
В свою очередь, крупнейший онлайн-гипермаркет Ozon инвестирует в кампании для популяризации безопасных бесконтактных видов доставки. В ситуации растущего интернет-трафика МТС предпринимает все необходимые меры по увеличению мощи сетей. Для поддержки клиентов МТС запустила ряд специальных акций и бесплатных сервисов, помогающих абонентам организовать жизнь и досуг в самоизоляции. МТС предоставила облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы коронавируса участниками глобального проекта Folding@Home, который занимается поиском лекарства от COVID-19.