АФК «Система» инвестировала 1 млрд рублей в борьбу с коронавирусом

Как рассказал председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков, среди направлений инвестиций «Системы» — разработка тест-систем для выявления инфекции, перепрофилирование клиник для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших, а производств – для выпуска средств защиты. Он добавил, что «Система» способствует смягчению социально-экономических последствий чрезвычайных мер против коронавируса — за счет развития дистанционных каналов обслуживания и предоставления бесплатных онлайн-сервисов. «Очевидно, что наши вложения в общее дело возрастут по мере запуска новых инициатив», — сказал Евтушенков.