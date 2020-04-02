Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Нефть начала дешеветь в январе после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Цены обрушились с $63 до $56 за баррель. Новую волну снижения цен спровоцировал провал 6 марта переговоров о продлении соглашения ОПЕК+. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней – чуть более $34.