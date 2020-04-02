Минюст предложил распространить меры поддержки на адвокатов, нотариусов и НКО
Министерство юстиции предложило правительству распространить на адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и некоммерческие организации (НКО) меры поддержки бизнеса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди мер поддержки малого и среднего предпринимательства в определенных отраслях сейчас рассматриваются:
продление на шесть месяцев сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением НДС);
продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
снижение до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Адвокаты и нотариусы выполняют общественно значимую функцию, оказывая людям юридическую помощь, поэтому на них целесообразно распространить вышеуказанные меры, считает Минюст. НКО, особенно социально-ориентированные, тоже нуждаются в помощи, добавило ведомство. Для них министерство также предложило дополнительную меру – перенести срок представления отчетности с 15 апреля на 1 июня.