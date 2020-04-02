Минюст предложил распространить меры поддержки на адвокатов, нотариусов и НКО

Адвокаты и нотариусы выполняют общественно значимую функцию, оказывая людям юридическую помощь, поэтому на них целесообразно распространить вышеуказанные меры, считает Минюст. НКО, особенно социально-ориентированные, тоже нуждаются в помощи, добавило ведомство. Для них министерство также предложило дополнительную меру – перенести срок представления отчетности с 15 апреля на 1 июня.