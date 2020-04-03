В Мексике из-за коронавируса приостановили производство пива Corona

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике превысило 1500 человек, 50 из них умерли. Режим ЧС в стране предполагает запрет на собрания более 50 человек и приостановку всех несущественных мероприятий, а также домашний режим для жителей старше 60 лет.