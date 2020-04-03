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В Мексике из-за коронавируса приостановили производство пива Corona

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Мексиканская пивоварня Grupo Model приостановит с 5 апреля производство пива Corona и других марок после введения в стране режима ЧС из-за распространения коронавируса. Правительство Мексики 31 марта постановило прекратить до 30 апреля всю деятельность не первоочередной значимости.

Grupo Modelo готова продолжить производство с переводом 75% сотрудников на удаленный формат работы, если власти признают пиво агропромышленным продуктом, который обычно считается продуктом первоочередной значимости, передает Reuters.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике превысило 1500 человек, 50 из них умерли. Режим ЧС в стране предполагает запрет на собрания более 50 человек и приостановку всех несущественных мероприятий, а также домашний режим для жителей старше 60 лет.

Grupo Modelo входит в пивоваренную группу Anheuser-Busch InBev, которой принадлежит 11 пивоварен в Мексике. Компания экспортирует пиво в 180 стран.

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