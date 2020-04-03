«Макдональдс» временно устроит своих сотрудников в продуктовые магазины

Сотрудники компании могут выбрать сетевого партнера в любом российском городе и устроиться на работу по совместительству ради дополнительного дохода на период введения ограничений, уточнили в пресс-службе сети. Речь идет о таких вакансиях, как продавец-логист, работник торговых залов, продавец-кассир или сборщик заказов. «Данный проект рассчитан на несколько месяцев в зависимости от договоренностей с каждым партнером, и его сроки могут варьироваться», – отметили в компании.