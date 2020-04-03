«Макдональдс» временно устроит своих сотрудников в продуктовые магазины
«Макдональдс» из-за объявления апреля нерабочим вводит дополнительные меры поддержки сотрудников. Компания берет на себя обязательство сохранить все рабочие места, предоставляет сотрудникам возможность перехода между предприятиями, а также временно позволит работать по совместительству в продуктовых сетях, таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Сбермаркет», «Дикси» и «Метро» по всей России.
Сотрудники компании могут выбрать сетевого партнера в любом российском городе и устроиться на работу по совместительству ради дополнительного дохода на период введения ограничений, уточнили в пресс-службе сети. Речь идет о таких вакансиях, как продавец-логист, работник торговых залов, продавец-кассир или сборщик заказов. «Данный проект рассчитан на несколько месяцев в зависимости от договоренностей с каждым партнером, и его сроки могут варьироваться», – отметили в компании.
Сейчас в 738 российских предприятиях «Макдональдса» трудоустроено более 60 000 человек.
С 28 марта сеть ресторанов «Макдональдс» перешла на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и в других регионах в зависимости от рекомендаций регуляторных органов. Залы с посадочными местами временно недоступны. Компания также обслуживает клиентов бесконтактным способом на «Макавто».