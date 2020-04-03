«Победа» вернет клиентам деньги за отмененные рейсы в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса нового типа Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение. «Победа» стала первой в России авиакомпанией, которая сообщила о полной остановке полетов: с 1 апреля до 31 мая отменены все внутренние рейсы лоукостера. Для возвращения россиян из-за границы Росавиация составила график чартерных рейсов. «Интерфакс», РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писали, что в ночь на 4 апреля это рейсы будут прекращены.