«Победа» вернет клиентам деньги за отмененные рейсы в 2021 году
Лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») объявил, что вернет клиентам деньги за отмененные рейсы после 1 июня 2021 г. До этого средства будут зачислены только на счёт в личном кабинете на сайте авиакомпании, сообщает пресс-служба. Уточняется, что деньги можно потратить на другой билет.
Если до указанной даты средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счёт клиента, говорится в сообщении.
Из-за пандемии коронавируса нового типа Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение. «Победа» стала первой в России авиакомпанией, которая сообщила о полной остановке полетов: с 1 апреля до 31 мая отменены все внутренние рейсы лоукостера. Для возвращения россиян из-за границы Росавиация составила график чартерных рейсов. «Интерфакс», РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писали, что в ночь на 4 апреля это рейсы будут прекращены.