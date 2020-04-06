Жители Москвы и Подмосковья смогут платно сдать тест на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает с 6 апреля проводить тесты на CОVID-19 на дому в Москве и Московской области. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, бесконтактное тестирование можно пройти на коммерческой основе без назначения врача.
Массовый скрининг желающих провериться на коронавирус будет проводиться с помощью «высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ эпидемиологии», говорится в сообщении. Специалисты центра будут выезжать на дом, инструктировать заказчиков о том, как взять мазок самим и забирать его на исследование без прямого контакта с проверяемыми. «Ведется работа по расширению сети и охвату всех регионов», – отмечается в публикации санитарного ведомства.
Тест-система «позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с невыраженными симптомами», говорится в сообщении. Отмечается, что своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции. В марте платно выполнять тесты на коронавирус начали частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» и клиника «Медси». В апреле к ним планировали присоединиться «Инвитро» и KDL.
В России за последние сутки (данные на 5 апреля) зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5389, скончались 45 человек. В Москве уже 3893 заболевших. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 000 человек умерли от последствий болезни. Пандемия охватила 208 стран мира.