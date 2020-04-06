Жители Москвы и Подмосковья смогут платно сдать тест на коронавирус на дому

Тест-система «позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с невыраженными симптомами», говорится в сообщении. Отмечается, что своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции. В марте платно выполнять тесты на коронавирус начали частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» и клиника «Медси». В апреле к ним планировали присоединиться «Инвитро» и KDL.