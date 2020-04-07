Metro вслед за X5 и «Магнитом» отказалось от наценки на некоторые продукты
С 6 апреля мелкооптовые центры Metro в России отменили торговую наценку на товары из социально значимых категорий, сообщила немецкая компания. Наценка убрана с самых дешевых товаров в нескольких категориях: сливочное масло, растительное масло, яйца, сахар, соль, крупы, макароны, рис. Акция продлится столько же, сколько период самоизоляции населения.
2 апреля подобную инициативу объявили крупнейшие российские розничные сети – Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит». Каждая сеть определила свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые). Такие товары сети решили продавать покупателям по цене закупки у производителей.
Metro рассчитывает с помощью отказа от наценки поддержать клиентов – небольшие магазины у дома, которые закупают у компании продукты для дальнейшей перепродажи. Такие магазины, сказано в сообщении Metro, «обеспечивают значительные группы населения продуктами питания в период самоизоляции».
Список социально значимых продуктов установлен правительством России, в него входят разные виды продуктов: подсолнечное масло, молоко, картофель, капуста, морковь, яблоки, говядина, свинина, куры, сливочное масло, куриные яйца, гречневая крупа и др.