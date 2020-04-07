Metro вслед за X5 и «Магнитом» отказалось от наценки на некоторые продукты

Metro рассчитывает с помощью отказа от наценки поддержать клиентов – небольшие магазины у дома, которые закупают у компании продукты для дальнейшей перепродажи. Такие магазины, сказано в сообщении Metro, «обеспечивают значительные группы населения продуктами питания в период самоизоляции».