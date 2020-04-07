Американская компания увеличит производство респираторов в России

6 апреля компания объявила о старте дополнительных инвестиций, чтобы еще раз удвоить производственные мощности – до 2 млрд штук в мире в течение 12 месяцев. В США ожидается увеличение производства респираторов на 40%. Также 3М изучает варианты сотрудничества с другими компаниями для наращивания производства.