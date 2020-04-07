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Американская компания увеличит производство респираторов в России

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Американская компания 3М нарастит производство респираторов на заводе в Волоколамске на 20% в мае, сообщила компания. Сейчас завод работает на максимальной загрузке круглосуточно: он выпускает противоаэрозольные полумаски классов защиты FFP1, FFP2, FFP3.

«Мы испытываем серьезную нагрузку на имеющиеся производственные мощности, но делаем все возможное, чтобы обеспечить продукцией наших клиентов», – заявил гендиректор 3М в России и СНГ Матс Фриберг. 

С января 3М в целом увеличила производство респираторов второй степени защиты (FFP2) до максимума, удвоив общую глобальную производительность до 1,1 млрд штук в год, или 100 млн респираторов в месяц. 

6 апреля компания объявила о старте дополнительных инвестиций, чтобы еще раз удвоить производственные мощности – до 2 млрд штук в мире в течение 12 месяцев. В США ожидается увеличение производства респираторов на 40%. Также 3М изучает варианты сотрудничества с другими компаниями для наращивания производства. 

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