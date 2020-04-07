В рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший россиянин

Состояние Потанина Forbes оценил в $19,7 млрд, в прошлом году оно оценивалось в $18,1 млрд. Своим благосостоянием бизнесмен обязан росту котировок «Норникеля», отмечает издание. Если год назад акции компании торговались на уровне 14 300 руб. за штуку, то 18 марта (на этот день фиксировались котировки и курсы валют для рейтинга) они стоили 15 500 руб. Состояние Михельсона Forbes оценил в $17,1 млрд и поместил его на третью строчку российской части списка. В тройку лидеров среди россиян вошел также основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд).