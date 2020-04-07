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В рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший россиянин

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Богатейшим россиянином в 2020 г. стал крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, который обошел прошлогоднего лидера — совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, следует из ежегодного рейтинга американского Forbes.

Состояние Потанина Forbes оценил в $19,7 млрд, в прошлом году оно оценивалось в $18,1 млрд. Своим благосостоянием бизнесмен обязан росту котировок «Норникеля», отмечает издание. Если год назад акции компании торговались на уровне 14 300 руб. за штуку, то 18 марта (на этот день фиксировались котировки и курсы валют для рейтинга) они стоили 15 500 руб. Состояние Михельсона Forbes оценил в $17,1 млрд и поместил его на третью строчку российской части списка. В тройку лидеров среди россиян вошел также основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд).

Самые богатые российские бизнесмены. Рейтинг Forbes за 2020 год

Несмотря на эпидемию коронавируса и проблемы в мировой экономике, число российских миллиардеров выросло по сравнению с прошлым годом

В рейтинге Forbes в этом году дебютировали пятеро российских бизнесменов: основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы (состояние каждого Forbes оценил в $3,1 млрд), сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский ($1,1 млрд), создатель сети магазинов «Красное & белое» Сергей Студенников ($1 млрд) и президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов ($1,1 млрд).

Возглавляет список Forbes богатейших людей мира третий год подряд основатель Amazon Джефф Безос ($113 млрд). На 2-м месте — основатель Microsoft Билл Гейтс ($98 млрд). В тройку вошел и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в $76 млрд.

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