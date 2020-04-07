Число поставщиков Wildberries выросло в 5 раз в апреле

Сейчас на Wildberries работает 26 000 поставщиков, из которых 15 500 – индивидуальные предприниматели. Для удобства новых партнеров компания упростила процедуру регистрации поставщиков. Кроме того, для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Wildberries запустила бесплатные онлайн-курсы об интернет-торговле.