Число поставщиков Wildberries выросло в 5 раз в апреле
Число поставщиков российского онлайн-ритейлера Wildberries за первую неделю апреля выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании. В марте число поставщиков площадки выросло в 3 раза.
Сейчас на Wildberries работает 26 000 поставщиков, из которых 15 500 – индивидуальные предприниматели. Для удобства новых партнеров компания упростила процедуру регистрации поставщиков. Кроме того, для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Wildberries запустила бесплатные онлайн-курсы об интернет-торговле.
Ранее компания предложила временно трудоустроить лишившихся работы сотрудников российских ресторанов. О мерах поддержки закрывшегося из-за коронавируса общепита заявляли и другие компании. Например, онлайн-ритейлер «Сбермаркет», сервис заказа такси Gett, служба доставки продуктов iGooods, «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также офлайн-ритейлеры X5 Retail Group и «Магнит».