ЕБРР инвестирует в России впервые с 2014 года

В марте ЕБРР заявил, что выделит 1 млрд евро на поддержку отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Инвестиции из так называемого пакета солидарности будут выделены в 38 странах присутствия ЕБРР. Программа инвестиций не имеет обозначенного срока: в ЕБРР отметили, что пакет в 1 млрд евро — это первый шаг в борьбе с коронавирусом и банк готов расширять программу поддержки по мере необходимости.