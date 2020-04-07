ЕБРР инвестирует в России впервые с 2014 года
Агрегатор туристических путевок Travelata привлек инвестиции от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки во время распространения коронавируса, указано на сайте ЕБРР. Банк впервые инвестирует в России с 2014 г., когда он приостановил финансирование новых проектов из-за санкций.
ЕБРР не раскрывает сумму новых инвестиций в Travelata. В 2014 г. компания суммарно получила $7 млн от ЕБРР и фонда MCI на развитие онлайн-сервисов и географии работы в России.
В марте ЕБРР заявил, что выделит 1 млрд евро на поддержку отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Инвестиции из так называемого пакета солидарности будут выделены в 38 странах присутствия ЕБРР. Программа инвестиций не имеет обозначенного срока: в ЕБРР отметили, что пакет в 1 млрд евро — это первый шаг в борьбе с коронавирусом и банк готов расширять программу поддержки по мере необходимости.