WeWork подал иск к Softbank из-за выхода из сделки по выкупу акций
Комитет совета директоров WeWork подал иск к инвесторам компании — холдингу SoftBank и основанному им инвестиционному фонду Vision Fund, сообщает Financial Times (FT). Компания оспаривает отказ SoftBank от выкупа акции WeWork на $3 млрд. Представители компании считают, что инвестор нарушил обязательства перед миноритариями WeWork, среди которых — сотни нынешних и бывших сотрудников WeWork.
Основания выхода из сделки, которые SoftBank предоставил WeWork, не представляют собой правовой основы для отзыва предложения, утверждают адвокаты агентства Wilson Sonsini, представляющие WeWork в суде. SoftBank считает иск попыткой переписать соглашение, приводит FT заявление холдинга. Там говорится, что SoftBank остается финансово заинтересованным в развитии WeWork.
В 2019 г. WeWork отменила планы провести IPO из-за роста убытков. После публикации финансового отчета и отказа от IPO капитализация компании упала с $47 млрд до менее чем $10 млрд. Позднее SoftBank и WeWork договорились о финансовой помощи, и выкуп акций был в числе договоренностей. В числе бенефициаров сделки — сооснователь WeWork Адам Нейман, уволенный с поста генерального директора после неудавшегося IPO.