WeWork подал иск к Softbank из-за выхода из сделки по выкупу акций

В 2019 г. WeWork отменила планы провести IPO из-за роста убытков. После публикации финансового отчета и отказа от IPO капитализация компании упала с $47 млрд до менее чем $10 млрд. Позднее SoftBank и WeWork договорились о финансовой помощи, и выкуп акций был в числе договоренностей. В числе бенефициаров сделки — сооснователь WeWork Адам Нейман, уволенный с поста генерального директора после неудавшегося IPO.