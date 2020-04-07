Парламент Венесуэлы начал расследование из-за ухода «Роснефти» из страны

18 февраля США ввели санкции в отношении Rosneft Trading, принадлежащей «Роснефти», из-за торговли венесуэльской нефтью. Позднее санкции были наложены на другую трейдинговую «дочку» «Роснефти» – TNK Trading International. 28 марта «Роснефть» заявила, что продает свои доли в венесуэльских предприятиях российской компании, на 100% принадлежащей правительству. «Роснефть» не уточняла, кому именно будут проданы активы в Венесуэле, при этом в день объявления сделки Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом в 322,745 млрд руб.