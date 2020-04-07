Парламент Венесуэлы начал расследование из-за ухода «Роснефти» из страны
Национальная ассамблея Венесуэлы (парламент) начала расследование сделки, по итогам которой «Роснефть» продала неназванной российской государственной компании свой бизнес в Венесуэле, сообщает Reuters. Парламент запросит у посольства России в Каракасе информацию о деталях продажи.
Парламент Венесуэлы, инициировавший расследование, находится в оппозиции к правительству страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро является главой правительства.
18 февраля США ввели санкции в отношении Rosneft Trading, принадлежащей «Роснефти», из-за торговли венесуэльской нефтью. Позднее санкции были наложены на другую трейдинговую «дочку» «Роснефти» – TNK Trading International. 28 марта «Роснефть» заявила, что продает свои доли в венесуэльских предприятиях российской компании, на 100% принадлежащей правительству. «Роснефть» не уточняла, кому именно будут проданы активы в Венесуэле, при этом в день объявления сделки Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом в 322,745 млрд руб.
США пытаются получить больше сведений о компании, которой достались активы «Роснефти», говорил 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Позднее он допустил, что санкции с Rosneft Trading могут быть сняты, если будет доказано, что компания действительно вышла из Венесуэлы.