Власти назвали цены на билеты для возвращающихся домой россиян
Билеты на вывозные рейсы для россиян, желающих вернуться в Россию, будут бесплатными только в том случае, если у них есть обратный билет для перелета российской авиакомпанией, сообщили Минтранс и «Аэрофлот», который организует рейсы. Если же обратный билет покупался на рейс иностранной компании, то за возвращение в Россию придется заплатить – 200 евро при перелете из Европы и 400 евро из более дальних точек. Для детей, по сообщениям Минтранса и «Аэрофлота», предусмотрены более дешевые тарифы.
Пассажиры, возвращающиеся в Россию рейсами «Аэрофлота», будут лететь эконом-классом, с собой они могут взять ручную кладь весом до 10 кг и багаж весом до 23 кг. Вопрос компенсации для тех, кто купил билеты у иностранных перевозчиков, Минтранс предложил решать индивидуально с авиакомпаниями, в том числе через суд.
С 27 марта в России отменены все международные рейсы, кроме рейсов, специально выделенных для возвращения граждан. Спецрейсы, по поручению правительства, осуществляет «Аэрофлот» и специальный летный отряд «Россия». 6 апреля, после двухдневного перерыва, Россия возобновила возвратные рейсы. Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла перерыв тем, что нужно собрать данные о числе возвращающихся в Россию и их маршрутах.