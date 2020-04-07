Власти назвали цены на билеты для возвращающихся домой россиян

Билеты на вывозные рейсы для россиян, желающих вернуться в Россию, будут бесплатными только в том случае, если у них есть обратный билет для перелета российской авиакомпанией, сообщили Минтранс и «Аэрофлот», который организует рейсы. Если же обратный билет покупался на рейс иностранной компании, то за возвращение в Россию придется заплатить – 200 евро при перелете из Европы и 400 евро из более дальних точек. Для детей, по сообщениям Минтранса и «Аэрофлота», предусмотрены более дешевые тарифы.