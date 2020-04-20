Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Странам удалось достигнуть соглашения только через месяц, они договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть: стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.