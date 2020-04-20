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Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

Ведомости

Цена нефти Brent (июньские фьючерсы) на Лондонской межконтинентальном бирже (ICE) упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель и поднялась до $28. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 4:30 по московскому времени.

Стоимость майского фьючерса нефти WTI стремительно падает. Она потеряла почти 14,8% и находится на отметке $15,92 за баррель.

В пятницу, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель впервые с января 2002 г., следует из данных Investing. По данным на 15.47 мск, фьючерс стоил $17,92, что на $1,95 меньше предыдущего закрытия. Нефть Brent к этому времени торговалась на уровне $27,93 за баррель (+$0,11).

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Странам удалось достигнуть соглашения только через месяц, они договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть: стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.

Ранее по теме: Цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных