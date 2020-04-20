Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель
Цена нефти Brent (июньские фьючерсы) на Лондонской межконтинентальном бирже (ICE) упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель и поднялась до $28. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 4:30 по московскому времени.
Стоимость майского фьючерса нефти WTI стремительно падает. Она потеряла почти 14,8% и находится на отметке $15,92 за баррель.
В пятницу, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель впервые с января 2002 г., следует из данных Investing. По данным на 15.47 мск, фьючерс стоил $17,92, что на $1,95 меньше предыдущего закрытия. Нефть Brent к этому времени торговалась на уровне $27,93 за баррель (+$0,11).
В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Странам удалось достигнуть соглашения только через месяц, они договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть: стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.