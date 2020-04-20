Сбербанк предъявил новые требования к Мазурову на 128 млрд рублей

Мазуров находится под арестом по заявлению Сбербанка. В середине июля 2019 г. его арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Бизнесмен брал кредит на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода у Сбербанка, но его не вернул. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение – в растрате в особо крупном размере. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства Мазурова.