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Сбербанк предъявил новые требования к Мазурову на 128 млрд рублей

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Сбербанк выдвинул два новых требования к председателю совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшему владельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову, на общую сумму около 128 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Заседание по проверке обоснованности этих требований назначено на 3 июня.

Ранее суд уже принял к рассмотрению требование Сбербанка к Мазурову на 28,1 млрд руб. и требование подконтрольной Сбербанку СБК — на 28,5 млрд. Таким образом, суммарные претензии компаний к бизнесмену составляют 185 млрд руб. Требования к Мазурову также предъявили Промсвязьбанк (на 22 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 4,6 млрд и 4,7 млрд), компания «Балтсетьстрой» (9,3 млрд), банк «Абсолют» (3,4 млрд), «Кредит Европа банк» (855 млн руб.) и Федеральная налоговая служба — на 22 000 руб. Сумма всех известных требований к бизнесмену составляет почти 232 млрд руб.

Мазуров находится под арестом по заявлению Сбербанка. В середине июля 2019 г. его арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Бизнесмен брал кредит на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода у Сбербанка, но его не вернул. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение – в растрате в особо крупном размере. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства Мазурова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных