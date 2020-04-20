Завод АФК «Система» увеличил производство гидроксихлорохина для регионов
Фармацевтический завод «Биоком» (входит в АФК «Система») временно перепрофилировал мощности под производство противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин», рекомендованного Минздравом для этиотропного лечения коронавирусной инфекции. Уже 8 000 упаковок этого препарата поставлены в российские регионы, до конца апреля планируется выпустить около 170 000 упаковок.
До пандемии COVID-19 «Биоком» выпускал до 4 000 упаковок препарата «Гидроксихлорохин» в год, отметил генеральный директор ЗАО «Фарм-Центр», управляющей организации ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком» Сергей Клыков. Из-за распространения коронавируса нового типа в России и мире в разы выросла потребность в препарате.
После того как 16 стран, включая США, Китай, Канаду, Францию, Италию, Испанию и Германию, включили гидроксихлорохин в протоколы лечения больных с коронавирусом, возник дефицит субстанции препарата. «За субстанцию гидроксихлорохина сегодня конкурируют ведущие страны мира, нам удалось выкупить и доставить в Россию партию, из которой уже запущено производство препарата, а также зарезервировать объем сырья на май, но ситуация с поставкой субстанцией все еще остается нестабильной», — отметил Клыков.
ЗАО «Биоком» — единственная российская компания с регистрационным удостоверением на гидроксихлорохин в России и с сертификацией ВОЗ. Акционерами завода, расположенного в Ставрополе, являются АФК «Система».