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Завод АФК «Система» увеличил производство гидроксихлорохина для регионов

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Фармацевтический завод «Биоком» (входит в АФК «Система») временно перепрофилировал мощности под производство противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин», рекомендованного Минздравом для этиотропного лечения коронавирусной инфекции. Уже 8 000 упаковок этого препарата поставлены в российские регионы, до конца апреля планируется выпустить около 170 000 упаковок.

До пандемии COVID-19 «Биоком» выпускал до 4 000 упаковок препарата «Гидроксихлорохин» в год, отметил генеральный директор ЗАО «Фарм-Центр», управляющей организации ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком» Сергей Клыков. Из-за распространения коронавируса нового типа в России и мире в разы выросла потребность в препарате.

После того как 16 стран, включая США, Китай, Канаду, Францию, Италию, Испанию и Германию, включили гидроксихлорохин в протоколы лечения больных с коронавирусом, возник дефицит субстанции препарата. «За субстанцию гидроксихлорохина сегодня конкурируют ведущие страны мира, нам удалось выкупить и доставить в Россию партию, из которой уже запущено производство препарата, а также зарезервировать объем сырья на май, но ситуация с поставкой субстанцией все еще остается нестабильной», — отметил Клыков.

ЗАО «Биоком» — единственная российская компания с регистрационным удостоверением на гидроксихлорохин в России и с сертификацией ВОЗ. Акционерами завода, расположенного в Ставрополе, являются АФК «Система».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных