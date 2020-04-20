Завод АФК «Система» увеличил производство гидроксихлорохина для регионов

После того как 16 стран, включая США, Китай, Канаду, Францию, Италию, Испанию и Германию, включили гидроксихлорохин в протоколы лечения больных с коронавирусом, возник дефицит субстанции препарата. «За субстанцию гидроксихлорохина сегодня конкурируют ведущие страны мира, нам удалось выкупить и доставить в Россию партию, из которой уже запущено производство препарата, а также зарезервировать объем сырья на май, но ситуация с поставкой субстанцией все еще остается нестабильной», — отметил Клыков.