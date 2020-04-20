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Число прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Ведомости

Число индивидуальных предпринимателей (ИП), прекративших деятельность в марте 2020 г., выросло на 77,2% по сравнению с мартом 2019 г. (66 800 ИП против 37 700), свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы на 1 апреля.

В январе и феврале динамика роста числа прекративших работу ИП была чуть выше нулевой. В этот период деятельность прекратили 118 100 ИП против 117 700 за аналогичный период 2019 г. (рост на 0,3%).

По итогам I квартала 2020 г. деятельность прекратили 185 100 ИП, что на 19,1% превышает показатель I квартала 2019 г. (155 400 ИП).

Число вновь зарегистрированных ИП в январе – феврале 2020 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9% с 48 200 ИП до 64 100. В марте динамика изменилась: число зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с мартом прошлого года на 13,4% до 119 100 ИП со 137 500. По итогам I квартала 2020 г. число вновь зарегистрированных ИП сократилось на 1,3% год к году, до 183 200 ИП со 185 700.

Ранее Сбербанк начал принимать заявки от ИП на нулевые кредиты для выплат зарплат. Ставка по кредиту в первом полугодии составит 0% годовых, а затем поднимется до 4% годовых. Льготный кредит может взять на срок до года ИП, зарегистрированный более года. Сумма займа рассчитывается по числу официально трудоустроенных работников. Кредит предоставляется в рамках программы кредитования бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса. Программа была разработана правительством совместно с ЦБ, Сбербанком и ВТБ.

Ранее по теме: Как живется индивидуальным предпринимателям в кризис

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных