Число прекративших работу ИП в марте выросло на 77%
Число индивидуальных предпринимателей (ИП), прекративших деятельность в марте 2020 г., выросло на 77,2% по сравнению с мартом 2019 г. (66 800 ИП против 37 700), свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы на 1 апреля.
В январе и феврале динамика роста числа прекративших работу ИП была чуть выше нулевой. В этот период деятельность прекратили 118 100 ИП против 117 700 за аналогичный период 2019 г. (рост на 0,3%).
По итогам I квартала 2020 г. деятельность прекратили 185 100 ИП, что на 19,1% превышает показатель I квартала 2019 г. (155 400 ИП).
Число вновь зарегистрированных ИП в январе – феврале 2020 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9% с 48 200 ИП до 64 100. В марте динамика изменилась: число зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с мартом прошлого года на 13,4% до 119 100 ИП со 137 500. По итогам I квартала 2020 г. число вновь зарегистрированных ИП сократилось на 1,3% год к году, до 183 200 ИП со 185 700.
Ранее Сбербанк начал принимать заявки от ИП на нулевые кредиты для выплат зарплат. Ставка по кредиту в первом полугодии составит 0% годовых, а затем поднимется до 4% годовых. Льготный кредит может взять на срок до года ИП, зарегистрированный более года. Сумма займа рассчитывается по числу официально трудоустроенных работников. Кредит предоставляется в рамках программы кредитования бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса. Программа была разработана правительством совместно с ЦБ, Сбербанком и ВТБ.