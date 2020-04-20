Число прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Число вновь зарегистрированных ИП в январе – феврале 2020 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9% с 48 200 ИП до 64 100. В марте динамика изменилась: число зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с мартом прошлого года на 13,4% до 119 100 ИП со 137 500. По итогам I квартала 2020 г. число вновь зарегистрированных ИП сократилось на 1,3% год к году, до 183 200 ИП со 185 700.