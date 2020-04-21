Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Отвечая на вопрос может ли бизнес выжить без поддержки правительства Агаларов ответил, что это невозможно. По его словам, в России необходимо снизить НДС, а также «забыть о налогах» на два месяца. С начала апреля Crocus Group отправил 6000 сотрудников в вынужденный простой с сохранением двух третей оклада. По словам Алагарова, группа планирует сохранить персонал.