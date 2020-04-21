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Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Ведомости

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. По словам бизнесмена, у группы есть ресурсы выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет.

«Я сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика и смотрю, как он тонет. И ничего не могу сделать, никак повлиять на это не возможно»,- сказал Алагаров.

В Crocus Group работает 15 000 человек. Сейчас все объекты группы, кроме сети магазинов «Твой дом», в которой работают 2000 человек, закрыты. Каждый месяц компании группы выплачивают своим сотрудникам почти 1 млрд руб. По оценкам Алагарова, бизнес сможет «протянуть» еще месяц за счет новых кредитов, но как ситуация будет развиваться дальше он не знает.

Отвечая на вопрос может ли бизнес выжить без поддержки правительства Агаларов ответил, что это невозможно. По его словам, в России необходимо снизить НДС, а также «забыть о налогах» на два месяца. С начала апреля Crocus Group отправил 6000 сотрудников в вынужденный простой с сохранением двух третей оклада. По словам Алагарова, группа планирует сохранить персонал.

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Crocus Group управляет коммерческой недвижимостью площадью более 1,5 млн кв.м., пишет Forbes. Ее выручка за 2018 г. составила 60 млрд руб. Агаларов, по версии Forbes, занимает 55-е место в списке самых богатых российских бизнесменов. Издание оценивает его состояние в $1,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных