Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
«Я сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика и смотрю, как он тонет. И ничего не могу сделать, никак повлиять на это не возможно»,- сказал Алагаров.
В Crocus Group работает 15 000 человек. Сейчас все объекты группы, кроме сети магазинов «Твой дом», в которой работают 2000 человек, закрыты. Каждый месяц компании группы выплачивают своим сотрудникам почти 1 млрд руб. По оценкам Алагарова, бизнес сможет «протянуть» еще месяц за счет новых кредитов, но как ситуация будет развиваться дальше он не знает.
Отвечая на вопрос может ли бизнес выжить без поддержки правительства Агаларов ответил, что это невозможно. По его словам, в России необходимо снизить НДС, а также «забыть о налогах» на два месяца. С начала апреля Crocus Group отправил 6000 сотрудников в вынужденный простой с сохранением двух третей оклада. По словам Алагарова, группа планирует сохранить персонал.
Crocus Group управляет коммерческой недвижимостью площадью более 1,5 млн кв.м., пишет Forbes. Ее выручка за 2018 г. составила 60 млрд руб. Агаларов, по версии Forbes, занимает 55-е место в списке самых богатых российских бизнесменов. Издание оценивает его состояние в $1,7 млрд.