«Мираторг» откроет бургерные в центре Москвы на месте закрытых ресторанов

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время в Москве освободятся несколько десятков помещений. Он считает, что «Мираторг» сможет открыть до 15 точек в пределах Третьего транспортного кольца, заняв ранее недоступные места с высокой проходимостью. Как отмечает газета, действия «Мираторга» идут вразрез с опубликованной Федерацией рестораторов и отельеров декларацией, участники которой, в частности, обязались не занимать в течение года с момента возобновления работы помещения друг друга. На 28 апреля декларацию подписало более 1 тыс. человек, владеющих 8,2 тыс. заведениями. Сеть «Бургер&Фрайс» в числе подписантов не значится.