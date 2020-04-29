«Мираторг» откроет бургерные в центре Москвы на месте закрытых ресторанов
Холдинг «Мираторг» планирует расширить собственную сеть бургерных «Бургер&Фрайс» в центре Москвы. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на рынке коммерческой недвижимости, под новые точки будут использоваться помещения, которые покинули другие рестораторы после закрытия из-за коронавируса.
По словам собеседников газеты, компания ищет для своей сети помещения, которые освобождаются после закрытия из-за коронавируса. Один из источников газеты уточнил, что холдинг интересуют помещения от 150 до 300 квадратных метров. «Мираторг» готов со скидкой занимать освободившиеся площади ресторанов, не переживших кризис, подтвердила газете заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. В «Мираторге» отказались от комментариев.
«Мираторг» Виктора и Александра Линников производит мясную продукцию, замороженные овощи, корма для животных и другие пищевые продукты. В 2017 г. компания основала сеть «Бургер&Фрайс», она насчитывает около 10 точек, в основном в Москве. Осенью 2019 г. холдинг объявил о трехлетнем плане расширения сети до 60 заведений. Компания также совместно с ресторатором Аркадием Новиковым развивает сеть #Fарш. По оценке Forbes, в 2019 г. оборот холдинга «Мираторг» составил 111,6 млрд руб.
По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время в Москве освободятся несколько десятков помещений. Он считает, что «Мираторг» сможет открыть до 15 точек в пределах Третьего транспортного кольца, заняв ранее недоступные места с высокой проходимостью. Как отмечает газета, действия «Мираторга» идут вразрез с опубликованной Федерацией рестораторов и отельеров декларацией, участники которой, в частности, обязались не занимать в течение года с момента возобновления работы помещения друг друга. На 28 апреля декларацию подписало более 1 тыс. человек, владеющих 8,2 тыс. заведениями. Сеть «Бургер&Фрайс» в числе подписантов не значится.