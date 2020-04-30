Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Шереметьево» сократило зарплаты топ-менеджменту более чем на 60%

Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сократил зарплаты руководству более чем на 60%, сообщили в пресс-службе. Топ-менеджмент принял такое решение добровольно, говорится в сообщении аэропорта.

В конце апреля по аналогичным причинам на 50% cократили зарплаты руководству аэропорта «Внуково». Ранее «Аэрофлот» сообщил, что урежет на 40% зарплаты топ-менеджерам и откажется от всех некритичных закупок.

Российские авиакомпании в конце марта из-за эпидемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. Вслед за авиацией свою деятельность практически приостановила аэропортовая отрасль. При этом существенно сократить расходы аэропорты не могут, так как 75% их расходов – условно постоянные и не зависят от пассажиропотока, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский. Самая большая статья расходов, по его словам, — это зарплаты сотрудникам.

Ранее по теме: Правительство планирует выделить аэропортам 16 млрд рублей субсидий

При этом существенно сократить расходы аэропорты не могут, так как 75% их расходов – условно постоянные и не зависят от пассажиропотока, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский. Самая большая статья расходов, по его словам, — это зарплаты сотрудникам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных