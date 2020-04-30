«Шереметьево» сократило зарплаты топ-менеджменту более чем на 60%

Российские авиакомпании в конце марта из-за эпидемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. Вслед за авиацией свою деятельность практически приостановила аэропортовая отрасль. При этом существенно сократить расходы аэропорты не могут, так как 75% их расходов – условно постоянные и не зависят от пассажиропотока, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский. Самая большая статья расходов, по его словам, — это зарплаты сотрудникам.