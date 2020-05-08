Фонд Дерипаски установил технологичные санитайзеры в Усть-Лабинске

Установленные санитайзеры были разработаны специалистами учебного центра «Техноспейс», который фонд открыл в 2019 г., менее чем за две недели. Прибор измеряет температуру тела человека и, если он здоров, выдает на руки порцию антисептика. Если температура человека выше 37 °C, на приборе загорается красная лампочка, сигнализирующая о необходимости пройти полноценное медицинское обследование.