Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Фонд Дерипаски установил технологичные санитайзеры в Усть-Лабинске

Ведомости

Фонд «Вольное дело», основанный Олегом Дерипаской, установил приборы для бесконтактной обработки рук и измерения температуры в здании городской администрации Усть-Лабинска, на почте, в полиции и других общественных местах города, а также передал им партию медицинских масок.

Установленные санитайзеры были разработаны специалистами учебного центра «Техноспейс», который фонд открыл в 2019 г., менее чем за две недели. Прибор измеряет температуру тела человека и, если он здоров, выдает на руки порцию антисептика. Если температура человека выше 37 °C, на приборе загорается красная лампочка, сигнализирующая о необходимости пройти полноценное медицинское обследование.

Установка новых технологичных санитайзеров в общественных местах позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции и защитить жителей Усть-Лабинского района, отметила президент фонда «Вольное дело – Юг» Тамара Румянцева.

Ранее по теме: Фонд Дерипаски купил 14 аппаратов ИВЛ для больницы Усть-Лабинска

«Вольное дело» не первый раз помогает жителям Усть-Лабинска в борьбе с пандемией COVID-19. В середине апреля фонд передал центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Олег Дерипаска окончил в Усть-Лабинске среднюю школу. Там же он зарегистрирован с 2004 г. и платит налоги.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных