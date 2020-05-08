Фонд Дерипаски установил технологичные санитайзеры в Усть-Лабинске
Фонд «Вольное дело», основанный Олегом Дерипаской, установил приборы для бесконтактной обработки рук и измерения температуры в здании городской администрации Усть-Лабинска, на почте, в полиции и других общественных местах города, а также передал им партию медицинских масок.
Установленные санитайзеры были разработаны специалистами учебного центра «Техноспейс», который фонд открыл в 2019 г., менее чем за две недели. Прибор измеряет температуру тела человека и, если он здоров, выдает на руки порцию антисептика. Если температура человека выше 37 °C, на приборе загорается красная лампочка, сигнализирующая о необходимости пройти полноценное медицинское обследование.
Установка новых технологичных санитайзеров в общественных местах позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции и защитить жителей Усть-Лабинского района, отметила президент фонда «Вольное дело – Юг» Тамара Румянцева.
«Вольное дело» не первый раз помогает жителям Усть-Лабинска в борьбе с пандемией COVID-19. В середине апреля фонд передал центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Олег Дерипаска окончил в Усть-Лабинске среднюю школу. Там же он зарегистрирован с 2004 г. и платит налоги.