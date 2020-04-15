Фонд Дерипаски купил 14 аппаратов ИВЛ для больницы Усть-Лабинска

Фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской, передал Центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких. До начала пандемии коронавируса в больнице было всего четыре таких аппарата, один из которых для родильного отделения фонд приобрел в январе этого года.