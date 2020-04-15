Фонд Дерипаски купил 14 аппаратов ИВЛ для больницы Усть-Лабинска
Фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской, передал Центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких. До начала пандемии коронавируса в больнице было всего четыре таких аппарата, один из которых для родильного отделения фонд приобрел в январе этого года.
Аппараты ИВЛ необходимы больным, которые не могут дышать самостоятельно. Из-за распространения коронавируса наличие такого оборудования в больницах крайне важно.
«Вольное дело» не первый раз помогает регионам в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее фонд направил 12 автомобилей скорой помощи и более 1 млн медицинских масок в регионы Сибири и Урала. Организация также запустила сайт «ПРО ИВЛ» для дистанционного консультирования врачей совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.
Олег Дерипаска окончил в Усть-Лабинске среднюю школу. Там же он зарегистрирован с 2004 г. и платит налоги.