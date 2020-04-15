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Фонд Дерипаски купил 14 аппаратов ИВЛ для больницы Усть-Лабинска

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Фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской, передал Центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких. До начала пандемии коронавируса в больнице было всего четыре таких аппарата, один из которых для родильного отделения фонд приобрел в январе этого года.

Аппараты ИВЛ необходимы больным, которые не могут дышать самостоятельно. Из-за распространения коронавируса наличие такого оборудования в больницах крайне важно.

«Вольное дело» не первый раз помогает регионам в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее фонд направил 12 автомобилей скорой помощи и более 1 млн медицинских масок в регионы Сибири и Урала. Организация также запустила сайт «ПРО ИВЛ» для дистанционного консультирования врачей совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.

Олег Дерипаска окончил в Усть-Лабинске среднюю школу. Там же он зарегистрирован  с 2004 г. и платит налоги. 

Ранее по теме: Как китайские и российские миллиардеры помогают в борьбе с пандемией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных