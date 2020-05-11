Продажи «АвтоВАЗа» упали в апреле в три раза
В апреле самой популярной моделью «АвтоВАЗа» стала Lada Granta – за месяц продали 3058 таких автомобилей. На втором месте – Vesta (2913 проданных автомобилей). Замыкает тройку лидеров пассажирская версия семейства Largus – 1268 машин этой модели было продано в апреле.
Несмотря на спад продаж, в компании отмечают, что автоконцерну удалось сохранить лидирующую позицию на рынке. По собственной оценке, Lada занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей.