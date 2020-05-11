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Продажи «АвтоВАЗа» упали в апреле в три раза

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По итогам первого полного месяца работы в режиме самоизоляции продажи «АвтоВАЗА» сократились втрое – в апреле было продано 10 055 новых автомобилей Lada, сообщает пресс-служба автоконцерна. При этом в марте, по данным Ассоциации европейского бизнеса, «АвтоВАЗ» продал 32 808 автомобилей. 

В апреле самой популярной моделью «АвтоВАЗа» стала Lada Granta – за месяц продали 3058 таких автомобилей. На втором месте – Vesta (2913 проданных автомобилей). Замыкает тройку лидеров пассажирская версия семейства Largus – 1268 машин этой модели было продано в апреле.

Несмотря на спад продаж, в компании отмечают, что автоконцерну удалось сохранить лидирующую позицию на рынке. По собственной оценке, Lada занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. 

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» перешел на онлайн-продажи

С середины апреля «АвтоВАЗ» ввел онлайн-продажи автомобилей, включая дистанционную оценку trade-in, помощь в получении кредита, оплату и доставку автомобиля на эвакуаторе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных