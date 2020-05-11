Продажи «АвтоВАЗа» упали в апреле в три раза

По итогам первого полного месяца работы в режиме самоизоляции продажи «АвтоВАЗА» сократились втрое – в апреле было продано 10 055 новых автомобилей Lada, сообщает пресс-служба автоконцерна. При этом в марте, по данным Ассоциации европейского бизнеса, «АвтоВАЗ» продал 32 808 автомобилей.