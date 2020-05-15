СМИ сообщили об отставке руководителя РКК «Энергия»

Севастьянов начал свою карьеру в 1984 г. в НПО «Энергия». В 1992 г. он стал организатором и первым руководителем «Газкома» – крупнейшей частной компании спутниковой связи в России, подконтрольной «Газпрому». В 2005–2008 гг. он был назначен президентом «Энергии», но ушел с этой должности после смены руководства «Роскосмоса». В 2018 г. он повторно возглавил «Энергию» по инициативе руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.