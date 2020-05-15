СМИ сообщили об отставке руководителя РКК «Энергия»
Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост, сообщили источники РБК. Ранее об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Оба издания называют Игоря Озара, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и бывшего генерального директора «Сухого», вероятным преемником Севастьянова на посту гендиректора РКК «Энергия».
РБК сообщает, что на сегодня запланирован визит Рогозина в РКК «Энергия», на нем будет официально объявлено о кадровых перестановках. Представитель «Роскосмоса» воздержался от комментариев.
Севастьянов начал свою карьеру в 1984 г. в НПО «Энергия». В 1992 г. он стал организатором и первым руководителем «Газкома» – крупнейшей частной компании спутниковой связи в России, подконтрольной «Газпрому». В 2005–2008 гг. он был назначен президентом «Энергии», но ушел с этой должности после смены руководства «Роскосмоса». В 2018 г. он повторно возглавил «Энергию» по инициативе руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Озар руководил компанией «Сухой» с 2011 г. В феврале 2020 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила о создании единого предприятия на базе «Сухого» и «МиГ». Место Озара на посту гендиректора «Сухого» занял заместитель гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству и руководитель корпорации РСК «МиГ» Илья Тарасенко.