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СМИ сообщили об отставке руководителя РКК «Энергия»

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Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост, сообщили источники РБК. Ранее об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Оба издания называют Игоря Озара, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и бывшего генерального директора «Сухого», вероятным преемником Севастьянова на посту гендиректора РКК «Энергия».

РБК сообщает, что на сегодня запланирован визит Рогозина в РКК «Энергия», на нем будет официально объявлено о кадровых перестановках. Представитель «Роскосмоса» воздержался от комментариев.

Севастьянов начал свою карьеру в 1984 г. в НПО «Энергия». В 1992 г. он стал организатором и первым руководителем «Газкома» – крупнейшей частной компании спутниковой связи в России, подконтрольной «Газпрому». В 2005–2008 гг. он был назначен президентом «Энергии», но ушел с этой должности после смены руководства «Роскосмоса». В 2018 г. он повторно возглавил «Энергию» по инициативе руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Озар руководил компанией «Сухой» с 2011 г. В феврале 2020 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила о создании единого предприятия на базе «Сухого» и «МиГ». Место Озара на посту гендиректора «Сухого» занял заместитель гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству и руководитель корпорации РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных