Магазины для туристов из Китая могут съехать с Фрунзенской набережной

По словам замдиректора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирины Козиной, сейчас помещения на Фрунзенской набережной вакантны на 50%. С 2017 г. на набережной развернулась торговля ювелирными изделиями, янтарем, сувенирами и другой продукцией, предназначенной для туристов из Китая. По данным Knight Frank, в 2019 г. такие торговые объекты занимали до 30% всех помещений на набережной. По словам Козиной, часть торговцев освободила помещения после отмены безвизового въезда из Китая и последовавшего позже, с 20 февраля запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.