Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Магазины для туристов из Китая могут съехать с Фрунзенской набережной

Ведомости

Торговая инфраструктура Москвы, ориентированная на китайских туристов, может съехать с Фрунзенской набережной после снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом консультанты в сфере торговой недвижимости рассказали «Коммерсантъ». Возможным новым местом для них часть экспертов называют Поклонную гору.

По словам замдиректора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирины Козиной, сейчас помещения на Фрунзенской набережной вакантны на 50%. С 2017 г. на набережной развернулась торговля ювелирными изделиями, янтарем, сувенирами и другой продукцией, предназначенной для туристов из Китая. По данным Knight Frank, в 2019 г. такие торговые объекты занимали до 30% всех помещений на набережной. По словам Козиной, часть торговцев освободила помещения после отмены безвизового въезда из Китая и последовавшего позже, с 20 февраля запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.

По мнению руководителя департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксаны Мостяевой, задача переноса торговли для китайских туристов в иное место ставилась столичными властями еще до пандемии, из-за жалоб местных жителей на турпоток. В Knight Frank считают, что магазины для китайской торговли могут расположиться в районе Поклонной горы. В компании R4S отметили, что уход китайских туристов значительно не изменит общую картину Фрунзенской набережной с преобладанием магазинов люксовой мебели, отделочных материалов, деталей интерьера и антиквариата. Руководитель группы стрит-ритейла «Магазина магазинов» Юлия Корчагина отметила, что для обычных магазинов на набережной очень невысокий пешеходный и автомобильный трафик.

По данным Банка России, в 2019 г. китайские туристы были лидерами по тратам в России. Их годовой объем расходов в стране пребывания можно оценить более чем в $1 млрд. По подсчетам JLL, в основных торговых коридорах Москвы в первом квартале 2020 г. вакантность была 9,9% против 9,1% кварталом ранее. В JLL, прогнозируют, что доля свободных помещений во втором квартале может вырасти еще на 2–3 процентных пункта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных