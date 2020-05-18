Магазины для туристов из Китая могут съехать с Фрунзенской набережной
Торговая инфраструктура Москвы, ориентированная на китайских туристов, может съехать с Фрунзенской набережной после снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом консультанты в сфере торговой недвижимости рассказали «Коммерсантъ». Возможным новым местом для них часть экспертов называют Поклонную гору.
По словам замдиректора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирины Козиной, сейчас помещения на Фрунзенской набережной вакантны на 50%. С 2017 г. на набережной развернулась торговля ювелирными изделиями, янтарем, сувенирами и другой продукцией, предназначенной для туристов из Китая. По данным Knight Frank, в 2019 г. такие торговые объекты занимали до 30% всех помещений на набережной. По словам Козиной, часть торговцев освободила помещения после отмены безвизового въезда из Китая и последовавшего позже, с 20 февраля запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.
По мнению руководителя департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксаны Мостяевой, задача переноса торговли для китайских туристов в иное место ставилась столичными властями еще до пандемии, из-за жалоб местных жителей на турпоток. В Knight Frank считают, что магазины для китайской торговли могут расположиться в районе Поклонной горы. В компании R4S отметили, что уход китайских туристов значительно не изменит общую картину Фрунзенской набережной с преобладанием магазинов люксовой мебели, отделочных материалов, деталей интерьера и антиквариата. Руководитель группы стрит-ритейла «Магазина магазинов» Юлия Корчагина отметила, что для обычных магазинов на набережной очень невысокий пешеходный и автомобильный трафик.
По данным Банка России, в 2019 г. китайские туристы были лидерами по тратам в России. Их годовой объем расходов в стране пребывания можно оценить более чем в $1 млрд. По подсчетам JLL, в основных торговых коридорах Москвы в первом квартале 2020 г. вакантность была 9,9% против 9,1% кварталом ранее. В JLL, прогнозируют, что доля свободных помещений во втором квартале может вырасти еще на 2–3 процентных пункта.