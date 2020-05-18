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Чубайса номинировали в совет директоров АФК «Система»

Ведомости

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система», решение совета директоров опубликовано на центре раскрытия информации «Интерфакса». На место в совете также претендует бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.

В число новых претендентов в совет директоров «Системы» также входит президент корпорации Владимир Чирахов. Он занял свою должность 20 апреля, до этого был руководителем «Детского мира».

В новый состав совета директоров войдут 12 человек, количественный состав совета расширен на одно место. Решения будут утверждаться на годовом собрании акционеров (ГОСА) АФК «Система». Оно запланировано на 27 июня, ГОСА «Системы» пройдет в заочной форме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных