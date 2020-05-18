Чубайса номинировали в совет директоров АФК «Система»
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система», решение совета директоров опубликовано на центре раскрытия информации «Интерфакса». На место в совете также претендует бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
В число новых претендентов в совет директоров «Системы» также входит президент корпорации Владимир Чирахов. Он занял свою должность 20 апреля, до этого был руководителем «Детского мира».
В новый состав совета директоров войдут 12 человек, количественный состав совета расширен на одно место. Решения будут утверждаться на годовом собрании акционеров (ГОСА) АФК «Система». Оно запланировано на 27 июня, ГОСА «Системы» пройдет в заочной форме.