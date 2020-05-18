Роспатент отозвал жалобу на решение суда о бренде Raffaello
Роспатент отозвал жалобу на решение Суда по интеллектуальным правам (СИП) по поводу признания Raffaello общеизвестным брендом, сообщает «Интерфакс». Верховный суд принял запрос Роспатента и постановил вернуть жалобу без рассмотрения по существу.
Спор между Роспатентом и бельгийской компанией Soremartec S.A. (входит в группу Ferrero, владеющую товарным знаком Raffaello) касался признания Raffaello общеизвестным товарным знаком в категории конфет. Такой товарный знак охраняется законом бессрочно, обычно же товарный знак в России охраняется 10 лет. Роспатент признает общеизвестными те товарные знаки, которые стали узнаваемыми в силу продолжительного или интенсивного использования. Узнаваемость при этом должна касаться как знака, так и его владельца.
В декабре 2018 г. Роспатент отказал Soremartec S.A. в заявке. Ведомство тогда отмечало, что бренд Raffaello ассоциируется с группой компаний Ferrero, а не с заявителем, сообщает РАПСИ. Также Роспатент обратил внимание на то, что бренд, изображенный на архивных фотографиях 1998–2003 гг., не соответствует описанию знака в заявке. Soremartec S.A. указывала в заявке бренд с красными буквами и белой окантовкой, а в 2003 г. использовался знак с золотисто-коричневым текстом и другим шрифтом. В октябре 2019 г. СИП признал отказ Роспатента незаконным, в январе 2020 г. президиум подтвердил решение и отклонил жалобу Роспатента.