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Роспатент отозвал жалобу на решение суда о бренде Raffaello

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Роспатент отозвал жалобу на решение Суда по интеллектуальным правам (СИП) по поводу признания Raffaello общеизвестным брендом, сообщает «Интерфакс». Верховный суд принял запрос Роспатента и постановил вернуть жалобу без рассмотрения по существу.

Спор между Роспатентом и бельгийской компанией Soremartec S.A. (входит в группу Ferrero, владеющую товарным знаком Raffaello) касался признания Raffaello общеизвестным товарным знаком в категории конфет. Такой товарный знак охраняется законом бессрочно, обычно же товарный знак в России охраняется 10 лет. Роспатент признает общеизвестными те товарные знаки, которые стали узнаваемыми в силу продолжительного или интенсивного использования. Узнаваемость при этом должна касаться как знака, так и его владельца.

В декабре 2018 г. Роспатент отказал Soremartec S.A. в заявке. Ведомство тогда отмечало, что бренд Raffaello ассоциируется с группой компаний Ferrero, а не с заявителем, сообщает РАПСИ. Также Роспатент обратил внимание на то, что бренд, изображенный на архивных фотографиях 1998–2003 гг., не соответствует описанию знака в заявке. Soremartec S.A. указывала в заявке бренд с красными буквами и белой окантовкой, а в 2003 г. использовался знак с золотисто-коричневым текстом и другим шрифтом. В октябре 2019 г. СИП признал отказ Роспатента незаконным, в январе 2020 г. президиум подтвердил решение и отклонил жалобу Роспатента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных