Роспатент отозвал жалобу на решение суда о бренде Raffaello

В декабре 2018 г. Роспатент отказал Soremartec S.A. в заявке. Ведомство тогда отмечало, что бренд Raffaello ассоциируется с группой компаний Ferrero, а не с заявителем, сообщает РАПСИ. Также Роспатент обратил внимание на то, что бренд, изображенный на архивных фотографиях 1998–2003 гг., не соответствует описанию знака в заявке. Soremartec S.A. указывала в заявке бренд с красными буквами и белой окантовкой, а в 2003 г. использовался знак с золотисто-коричневым текстом и другим шрифтом. В октябре 2019 г. СИП признал отказ Роспатента незаконным, в январе 2020 г. президиум подтвердил решение и отклонил жалобу Роспатента.