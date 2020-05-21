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«Коммерсантъ»: следствие сочло «Сумму» базой для действий Магомедовых

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Адвокаты бизнесмена Зиявудина Магомедова (совладелец группы «Сумма») и его старшего брата, бывшего члена Совета федерации Магомеда Магомедова получили отказ следствия в удовлетворении их ходатайства о прекращении уголовного преследования по статье об организации преступного сообщества. В ответе, подписанном старшим следователем по особо важным делам следственного департамента МВД Константином Николаевым, указывается, что подконтрольные обвиняемым организации и компании использовались ими как материальная база для преступной деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ и защитников братьев Магомедовых.

Адвокаты в своем ходатайстве требовали исключить из дела обвинения в организации преступного сообщества (часть 1, ст. 210 Уголовного кодекса России). Согласно изменениям в уголовном законодательстве, эта статья УК может применяться только к владельцам и топ-менеджерам специально созданных для преступлений компаний. Ходатайство защита направила следователю в конце апреля, ответ получила на днях. В полученном постановлении говорится, что использование братьями Магомедовыми в качестве материальной базы для преступной деятельности подконтрольных им компаний, «не свидетельствует об отсутствии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК». По оценке следователя, эти действия были заведомо преступны и имели своей целью хищение бюджетных и иных денежных средств.

По данным газеты, защита сейчас готовит жалобу генпрокурору Игорю Краснову, в ней она указывает на неисполнение следствием федеральных законов. Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн напомнил, что примечание к ст. 210 появилось после того, как президент Путин публично раскритиковал практику необоснованного привлечения предпринимателей к ответственности по обвинениям в организации преступных сообществ. Адвокат Михаил Ошеров, представляющий Магомеда Магомедова, сказал газете, что отрицательный ответ следствия и его мотивировка заставили защитников подозревать, что все происходящее скорее является «расправой». Защитники назвали доводы следствия «ересью». По их оценке, приведенные в ходатайстве аргументы подтверждаются и материалами уголовного дела, и реализованными «Суммой» проектами.

Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 г. Их обвиняют в хищениях и растратах на общую сумму 11 млрд рублей и организации преступного сообщества. Материалы уголовного дела составили более 700 томов, обвиняемые в настоящее время знакомятся с их содержанием. Единственным оставшимся активом группы «Сумма» является группа Fesco (головная компания — Дальневосточное морское пароходство). В нее входят Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». 32,5% группы владеет «Сумма» Зиявудина Магомедова, 23,8% – GHP Group, 17,4% у TPG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных