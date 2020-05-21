«Коммерсантъ»: следствие сочло «Сумму» базой для действий Магомедовых

Адвокаты в своем ходатайстве требовали исключить из дела обвинения в организации преступного сообщества (часть 1, ст. 210 Уголовного кодекса России). Согласно изменениям в уголовном законодательстве, эта статья УК может применяться только к владельцам и топ-менеджерам специально созданных для преступлений компаний. Ходатайство защита направила следователю в конце апреля, ответ получила на днях. В полученном постановлении говорится, что использование братьями Магомедовыми в качестве материальной базы для преступной деятельности подконтрольных им компаний, «не свидетельствует об отсутствии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК». По оценке следователя, эти действия были заведомо преступны и имели своей целью хищение бюджетных и иных денежных средств.