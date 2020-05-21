«Степь» продала крупнейший тепличный комплекс в Карачаево-Черкесии

«Южный» называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в Европе, он построен в 1970-х гг. «Система» приобрела актив в 2015 г. у ВТБ. Общая площадь теплиц – 132 га, мощность – около 45 000 т томатов и огурцов в год. По оценкам экспертов, актив мог стоить не более 1 млрд руб. Активы в Ставрополье, по расчетам, могли обойтись «Степи» в 2,8 млрд руб. Агрохолдинг «Степь» – один из крупнейших российских агрохолдингов. Он занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 г. выручка «Степи» составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль – 700 млн руб. В числе сельскохозяйственных активов «Системы» – еще и доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус).