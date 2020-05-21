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«Степь» продала крупнейший тепличный комплекс в Карачаево-Черкесии

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Агрохолдинг «Степь» (входит в АПК «Система» Владимира Евтушенкова) продал тепличный агрокомбинат «Южный» местному бизнесмену Аслану Каракотову. Тем самым «Степь» вышла из рынка тепличного овощеводства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании-продавца и источники в аграрной отрасли.

Гендиректор «Степи» Андрей Недужко подтвердил газете, что агрохолдинг вышел из этого бизнеса, но не стал уточнять сумму сделки и покупателя. Другой собеседник издания назвал фактическим покупателем агрокомбината Аслана Каракотова, его, в частности, называют президентом ставропольской группы компаний АПК «Возрождение». По словам Недужко, после продажи тепличного комплекса «Степь» сосредоточится на растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве. Вырученные от продажи средства компания направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного банка, добавил он.

Как сообщил Недужко, «Степь» приобрела три сельхозпредприятия в Ставропольском крае, среди которых «Высоцкое» и «Чапаевское». «Чапаевское» – молочно-товарная ферма, которая после проведения реконструкции будет способна вместить 18 900 голов и станет крупнейшей в стране с объемом производства более 100 000 т молока в год. За счет сделки «Степь» увеличит земельный банк на 28 000 га, а после выхода фермы на проектную мощность сможет войти в тройку производителей молока в стране, рассказал собеседник газеты. По данным ЕГРЮЛ, прежним владельцем «Высоцкого» и «Чапаевского» выступал АПК «Возрождение». Источник, знакомый с условиями сделок, отметил, что это независимые друг от друга сделки, а не обмен.

«Южный» называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в Европе, он построен в 1970-х гг. «Система» приобрела актив в 2015 г. у ВТБ. Общая площадь теплиц – 132 га, мощность – около 45 000 т томатов и огурцов в год. По оценкам экспертов, актив мог стоить не более 1 млрд руб. Активы в Ставрополье, по расчетам, могли обойтись «Степи» в 2,8 млрд руб. Агрохолдинг «Степь» – один из крупнейших российских агрохолдингов. Он занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 г. выручка «Степи» составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль – 700 млн руб. В числе сельскохозяйственных активов «Системы» – еще и доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных